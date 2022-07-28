Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ закрывает центр Петербурга и «открывает» ЗСД

В первой половине дня 28 июля в центре Петербурга разведут мосты и перекроют улицы и набережные. В городе пройдет генеральная репетиция главного военно-морского парада. На время перекрытий часть ЗСД станет бесплатной.
С девяти часов утра до двух часов для пешеходов и транспорта будут закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. С 11:00 до 12:15 их разведут для проведения репетиции. Также с 9:00 до 14:00 перекроют движение по Дворцовой, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережным, набережным Кутузова и Лейтенанта Шмидта, участкам Невского проспекта, Большой и Малой Морских улиц, Казанской и Гороховой улиц, Сенатской и Биржевой площадям и другим центральным улицам города. Подробный список перекрытий читайте здесь.
Чтобы перенаправить транспорт, с 10:00 до 14:00 28 июля проезд по ЗСД на участке между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом будет бесплатным в обе стороны. Однако для тех, кто проезжает этот участок транзитом, тариф будет рассчитываться как обычно.
На время перекрытий также изменятся маршруты общественного транспорта. По откорректированным трассам отправят автобусы №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191 и 262, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22 и трамваи № 3. Подробное описание измененных маршрутов можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.