Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ закрывает центр Петербурга и «открывает» ЗСД

В первой половине дня 28 июля в центре Петербурга разведут мосты и перекроют улицы и набережные. В городе пройдет генеральная репетиция главного военно-морского парада. На время перекрытий часть ЗСД станет бесплатной.



С девяти часов утра до двух часов для пешеходов и транспорта будут закрыты Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. С 11:00 до 12:15 их разведут для проведения репетиции. Также с 9:00 до 14:00 перекроют движение по Дворцовой, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережным, набережным Кутузова и Лейтенанта Шмидта, участкам Невского проспекта, Большой и Малой Морских улиц, Казанской и Гороховой улиц, Сенатской и Биржевой площадям и другим центральным улицам города. Подробный список перекрытий читайте здесь.