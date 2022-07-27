Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ разведет мосты в Петербурге днем

Водителей и пешеходов полдня не будут пускать на четыре моста в центре Петербурга 28 июля. Переправы разведут для проведения генеральной репетиции Главного Военно-морского парада.

С 11:00 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщает 27 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». При этом движение транспорта и пешеходов по ним закроют с 9:00 до 14:00.

Ночью разводить мосты планируется по обычному графику, как и в ночь с 30 на 31 июля и с 31 июля на 1 августа. Расписание разводки мостов во время самого парада опубликуют 29 июля.