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    Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ разведет мосты в Петербурге днем

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Водителей и пешеходов полдня не будут пускать на четыре моста в центре Петербурга 28 июля. Переправы разведут для проведения генеральной репетиции Главного Военно-морского парада.

    С 11:00 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщает 27 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». При этом движение транспорта и пешеходов по ним закроют с 9:00 до 14:00.

    Ночью разводить мосты планируется по обычному графику, как и в ночь с 30 на 31 июля и с 31 июля на 1 августа. Расписание разводки мостов во время самого парада опубликуют 29 июля.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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