ЗСД станет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

Проезд по Центральному и части Северного участка ЗСД Петербурга два дня будет бесплатным на несколько часов. Это должно оптимизировать транспортную ситуацию во время репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ, из-за которых в центре разведут четыре моста.



С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля будет организован бесплатный проезд транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, сообщает 27 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы».