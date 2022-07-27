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    ЗСД станет бесплатным на время генеральной репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

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    Проезд по Центральному и части Северного участка ЗСД Петербурга два дня будет бесплатным на несколько часов. Это должно оптимизировать транспортную ситуацию во время репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ, из-за которых в центре разведут четыре моста.

    С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля будет организован бесплатный проезд транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, сообщает 27 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    С пользователей транспондера в указанное время не будут взимать плату за проезд по магистрали по следующим маршрутам:

    • от заезда на ЗСД с Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова;
    • от заезда с Богатырского проспекта до съезда на набережную Екатерингофки;
    • от заезда с набережной Макарова до съезда на Богатырский проспект;
    • от заезда с набережной Макарова до съезда на набережную Екатерингофки;
    • от заезда с набережной Екатерингофки до съезда на набережную Макарова;
    • от заезда с набережной Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект.

    С тех, кто платит наличными и банковскими картами, оплата не будет взиматься на пунктах на въезде на ЗСД с Богатырского проспекта, съезде на Богатырский проспект и Планерную улицу, въезде с набережной Екатерингофки и съезде на нее.

    Все прочие поездки, в том числе транзитные через участок между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом, будут тарифицироваться как обычно. Водителей просят учитывать, что на время бесплатного проезда машин на ЗСД ожидается существенно больше, и призывают быть предельно внимательными и не нарушать ПДД.

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