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    Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело против шоумена Владимира Соловьёва

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    8 комментариев

    Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьёва. В конце июня на него пожаловался житель Екатеринбурга, который счёл неприятными его слова об уральцах.

    Мужчина просил проверить высказывания шоумена, так как, по его мнению, журналист «оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду». Об этом 26 июля пишет E1.ru, ссылаясь на постановление, имеющееся в распоряжении редакции.

    Обращение жителя Екатеринбурга 22 июня поступило в одно из отделений полиции в Москве. После рассмотрения материалов 28 июня в возбуждении дела было отказано.

    «Фонтанка» писала, что 25 июля в столичный Центр «Э» на Владимира Соловьёва пожаловался ещё один екатеринбуржец. По мнению заявителя, слова телеведущего о жителях региона «содержат явные признаки нарушения охраняемых законом общественных отношений».

    В апреле Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал журналисту «следить за языком». В ответ Соловьёв сравнил Куйвашева с ворами в законе и предположил, что если тот снимет рубашку, под ней «запылают воровские звёзды».

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    Комментарии 8

    Slava_Rossii226 Июл 2022 в 14:28
    Подобными отмазываниями власть сама себя дискредитирует и вызывает массовое недовольство россиян своими действиями или бездействием.
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