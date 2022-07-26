Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело против шоумена Владимира Соловьёва

Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьёва. В конце июня на него пожаловался житель Екатеринбурга, который счёл неприятными его слова об уральцах.
Мужчина просил проверить высказывания шоумена, так как, по его мнению, журналист «оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду». Об этом 26 июля пишет E1.ru, ссылаясь на постановление, имеющееся в распоряжении редакции.
Обращение жителя Екатеринбурга 22 июня поступило в одно из отделений полиции в Москве. После рассмотрения материалов 28 июня в возбуждении дела было отказано.
«Фонтанка» писала, что 25 июля в столичный Центр «Э» на Владимира Соловьёва пожаловался ещё один екатеринбуржец. По мнению заявителя, слова телеведущего о жителях региона «содержат явные признаки нарушения охраняемых законом общественных отношений».
В апреле Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал журналисту «следить за языком». В ответ Соловьёв сравнил Куйвашева с ворами в законе и предположил, что если тот снимет рубашку, под ней «запылают воровские звёзды».