Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело против шоумена Владимира Соловьёва

Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении телеведущего Владимира Соловьёва. В конце июня на него пожаловался житель Екатеринбурга, который счёл неприятными его слова об уральцах.

Мужчина просил проверить высказывания шоумена, так как, по его мнению, журналист «оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду». Об этом 26 июля пишет E1.ru, ссылаясь на постановление, имеющееся в распоряжении редакции.