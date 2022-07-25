Юрист написал заявление на Владимира Соловьева. Телеведущего проверяют на экстремизм

Жалоба в столичный Центр «Э» на телеведущего Владимира Соловьева поступила от юриста из Екатеринбурга. Поводом стали высказывания о жителях и губернаторе Свердловской области.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют высказывания Владимира Соловьева на экстремизм и клевету. Как сообщает 25 июля MSK1.RU, подобная жалоба на телеведущего – не первая.
По данным издания, обращения и приложенные к ним материалы направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр». «До настоящего времени результаты данного исследования в адрес ЦПЭ УВД не поступали», – заявили MSK1.RU в полиции.
Отмечается, что последнее заявление от юриста из Екатеринбурга касается высказываний телеведущего в адрес жителей Свердловской области и заявления о якобы связи главы региона с уралмашевской ОПГ. По мнению жителя Екатеринбурга, слова Соловьева «содержат явные признаки нарушения охраняемых законом общественных отношений».
Напомним, что публичная перепалка между Владимиром Соловьевым и уральцами началась 27 апреля. Тогда в эфире программы «Полный контакт» телеведущий сделал ряд заявлений, возмутивших общественность. В заочную дискуссию вступили бывший глава Свердловской области Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Остаться в стороне не смогли и сам Евгений Куйвашев, а также мэр столицы региона Алексей Орлов.