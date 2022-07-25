Юрист написал заявление на Владимира Соловьева. Телеведущего проверяют на экстремизм

Жалоба в столичный Центр «Э» на телеведущего Владимира Соловьева поступила от юриста из Екатеринбурга. Поводом стали высказывания о жителях и губернаторе Свердловской области.



Сотрудники правоохранительных органов проверяют высказывания Владимира Соловьева на экстремизм и клевету. Как сообщает 25 июля MSK1.RU, подобная жалоба на телеведущего – не первая.

По данным издания, обращения и приложенные к ним материалы направлены в ГБУ города Москвы «Московский исследовательский центр». «До настоящего времени результаты данного исследования в адрес ЦПЭ УВД не поступали», – заявили MSK1.RU в полиции.