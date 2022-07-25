В Петербурге скончалась писательница Татьяна Москвина

Писательница, одна из создателей объединения журналистов «Петербургская линия», Татьяна Москвина умерла в возрасте 63 лет. Об этом 25 июля заявил ее муж — журналист и телеведущий Сергей Шолохов.
По его словам, Москвина скончалась после операции в городской больнице Святого Великомученика Георгия.
Татьяна Москвина родилась в Ленинграде в 1958 году. Она окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа (ныне Российский государственный институт сценических искусств), до 2000 года работала там научным сотрудником. Москвина — одна из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия», главный редактор журнала «Время культуры. Петербург», редактор отдела культуры еженедельника «Аргументы недели», публицистка, театральный и кинокритик.
В 2020 году в студии «Фонтанки» Татьяна Москвина дала интервью Андрею Константинову.
Автор: «Фонтанка.ру»/YouTube