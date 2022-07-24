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    Золотые «одуванчики» на вечернем небе. VK Fest завершили красочным салютом

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    1 комментарий

    Ярким салютом завершился VK Fest, который в эти выходные проходил в парке 300-летия в Петербурге. Золотые «одуванчики» украсили собой ночное небо.

    Фотографии фейерверка попали в объектив камеры фотографа «Фонтанки» вечером 24 июля. На них — розовые, жёлтые и зелёные вспышки, которые удаляются и плавно потухают.

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»
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    VK Fest проходил в Петербурге 23 и 24 июля. Основной площадкой стал Парк 300-летия в Приморском районе. Перед местными жителями и гостями города выступили известные исполнители, в числе которых Баста, Егор Крид, Ёлка, Pizza и многие другие.

    Иван Петров / «Фонтанка.ру»

    Некоторым петербуржцам праздник запомнился аниматорами, похожими на персонажей известных фильмов. Кому-то — прервавшимся выступлением Егора Крида. А вот владельцам квартир в домах у Лахта Центра — дискомфортом, связанным с повышенным шумом.

    Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    07A25 Июл 2022 в 00:05
    А Кока, Кока не пела?
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