Золотые «одуванчики» на вечернем небе. VK Fest завершили красочным салютом

Ярким салютом завершился VK Fest, который в эти выходные проходил в парке 300-летия в Петербурге. Золотые «одуванчики» украсили собой ночное небо.
Фотографии фейерверка попали в объектив камеры фотографа «Фонтанки» вечером 24 июля. На них — розовые, жёлтые и зелёные вспышки, которые удаляются и плавно потухают.
VK Fest проходил в Петербурге 23 и 24 июля. Основной площадкой стал Парк 300-летия в Приморском районе. Перед местными жителями и гостями города выступили известные исполнители, в числе которых Баста, Егор Крид, Ёлка, Pizza и многие другие.
Иван Петров / «Фонтанка.ру»
Некоторым петербуржцам праздник запомнился аниматорами, похожими на персонажей известных фильмов. Кому-то — прервавшимся выступлением Егора Крида. А вот владельцам квартир в домах у Лахта Центра — дискомфортом, связанным с повышенным шумом.