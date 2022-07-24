Золотые «одуванчики» на вечернем небе. VK Fest завершили красочным салютом

Ярким салютом завершился VK Fest, который в эти выходные проходил в парке 300-летия в Петербурге. Золотые «одуванчики» украсили собой ночное небо.



Фотографии фейерверка попали в объектив камеры фотографа «Фонтанки» вечером 24 июля. На них — розовые, жёлтые и зелёные вспышки, которые удаляются и плавно потухают.