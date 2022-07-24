Певец Егор Крид прервал выступление на VK Fest из-за фанатки, которой стало плохо

Певец Егор Крид остановил выступление на VK Fest в парке 300-летия в Петербурге после того, как ему сообщили, что поклоннице стало плохо на танцполе. Продолжить концерт он согласился только в случае, если та придёт в себя.



«Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней все хорошо», — заявил он со сцены 24 июля. Трансляция мероприятия ведётся в официальной группе фестиваля.