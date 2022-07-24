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    В Петербурге построят новое общежитие для студентов ВШЭ почти за 1 млрд рублей

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    НИУ «Высшая школа экономики» объявила конкурс на разработку рабочей документации и строительству общежития в Петербурге. Как следует из данных портала госзакупок от 24 июля, на это она готова потратить 905,9 млн рублей.

    Общежитие на 600 мест общей площадью 15 901,6 кв м расположится на ул. Крупской дом 3. Работы должны завершиться к июлю 2024 года.

    Заявки принимаются до 12 августа, победителя определят 17 августа 2022 года.

    Госстройнадзор Петербурга выдал НИУ «Высшая школа экономики» разрешение на строительство нового здания общежития летом 2021 года. Общежитие ВШЭ и сейчас расположено на улице Крупской, 3, но трёхэтажное здание рассчитано всего на 38 комнат, или 92 места, сообщал портал NSP. Всего вуз владеет шестью общежитиями в разных районах города и дополнительно арендует 600 мест в четырёх ему не принадлежащих.

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