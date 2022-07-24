В Петербурге построят новое общежитие для студентов ВШЭ почти за 1 млрд рублей

НИУ «Высшая школа экономики» объявила конкурс на разработку рабочей документации и строительству общежития в Петербурге. Как следует из данных портала госзакупок от 24 июля, на это она готова потратить 905,9 млн рублей.



Общежитие на 600 мест общей площадью 15 901,6 кв м расположится на ул. Крупской дом 3. Работы должны завершиться к июлю 2024 года.

Заявки принимаются до 12 августа, победителя определят 17 августа 2022 года.