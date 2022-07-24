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    Вечеринка с юными школьницами может стать для петербуржца уголовным делом

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    Вечеринка с девочками-подростками вылилась в серьезные неприятности для двух жителей Петербурга. Школьница проговорилась, что один из молодых людей склонял ее к интиму.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне утром в полицию позвонила женщина и сообщила о том, что ее 15-летнюю дочь якобы изнасиловали в квартире на улице Маршала Казакова. Новостью ее ошарашила 13-летняя подруга девочки.

    Вскоре наряд был на месте. В квартире нашлась дочь заявительницы и 22-летний собственник квартиры. Тинейджеры рассказали, что приехали к молодому человеку в гости, к ним присоединился друг хозяина жилья. После нескольких бокалов, как говорят, последний попытался склонить подростков к интиму.

    Собственника квартиры опросили и отпустили под обязательство о явке. Его товарища разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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