Вечеринка с юными школьницами может стать для петербуржца уголовным делом

Вечеринка с девочками-подростками вылилась в серьезные неприятности для двух жителей Петербурга. Школьница проговорилась, что один из молодых людей склонял ее к интиму.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне утром в полицию позвонила женщина и сообщила о том, что ее 15-летнюю дочь якобы изнасиловали в квартире на улице Маршала Казакова. Новостью ее ошарашила 13-летняя подруга девочки.

Вскоре наряд был на месте. В квартире нашлась дочь заявительницы и 22-летний собственник квартиры. Тинейджеры рассказали, что приехали к молодому человеку в гости, к ним присоединился друг хозяина жилья. После нескольких бокалов, как говорят, последний попытался склонить подростков к интиму.