Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor на территории России. Об этом 22 июля сообщила адвокат проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая защищала интересы The Tor Project, Inc.
Сайт разблокировали спустя два месяца после соответствующего решения Саратовского областного суда. «Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещённой информации отсутствовало», — подчеркнула Абашина.
Саратовский суд постановил заблокировать сайт, с которого можно скачать Tor, еще в 2017 году. Тогда заявлялось, что через браузер можно получить доступ к экстремистским материалам. В итоге блокировка началась в 2021 году.