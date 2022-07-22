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    Россия расширила список недружественных государств

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    Правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в перечень недружественных государств. Об этом стало известно 22 июля, соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

    Как уточняется в документе, указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории РФ.

    Также в перечне, помимо названий стран, указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

    Власти отметили, что утвержденный перечень не является окончательным.

    Россия в начале марта определилась со списком недружественных стран. До сегодняшнего дня в него входило 48 государств.

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