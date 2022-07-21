Центр Петербурга ждет перекрытий из-за репетиции военно-морского парада

Вечерняя репетиция парада ко Дню ВМФ 21 июля на четыре часа освободит от транспорта часть набережных в центре Петербурга. Движение перекроют уже через пару часов.



С семи до одиннадцати часов вечера перекроют проезд по Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара и по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста. Движение по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду с сегодняшнего дня и так закрыто до утра 5 августа.