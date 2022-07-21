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    Центр Петербурга ждет перекрытий из-за репетиции военно-морского парада

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    Вечерняя репетиция парада ко Дню ВМФ 21 июля на четыре часа освободит от транспорта часть набережных в центре Петербурга. Движение перекроют уже через пару часов.

    С семи до одиннадцати часов вечера перекроют проезд по Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара и по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста. Движение по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду с сегодняшнего дня и так закрыто до утра 5 августа.

    Напомним, что с 25 июля перекроют еще Таможенный переулок и участок Галерной улицы, а с 24 июля сузят проезжую часть на Дворцовой и Университетской набережных. Кроме того, для подготовки к параду будут перекрывать улицы в центре города 24 и 28 июля, а для самого празднования — с 30 до 31 июля.

    В этом году День Военно-Морского Флота выпал на 31 июля. Ожидается, что участие в Главном военно-морском параде в Петербурге примут 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

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