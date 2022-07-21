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    Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько теплых дней ждет петербуржцев

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    Санкт-Петербург окажется «в летней погоде» в ближайшие три дня. Уже с воскресенья город снова попадет под влияние циклонов — больше дождей, прохладнее погода. Об этом 21 июля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «В ближайшие три дня мы снова окажемся в летней погоде. Конечно, европейской жары мы не получим, но непродолжительные +28–30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

    По его словам, предстоящие теплые дни станут «макушкой лета», а потом температура начнет медленно понижаться.

    Пошла жара. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг, 21 июля.

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