Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько теплых дней ждет петербуржцев

Санкт-Петербург окажется «в летней погоде» в ближайшие три дня. Уже с воскресенья город снова попадет под влияние циклонов — больше дождей, прохладнее погода. Об этом 21 июля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«В ближайшие три дня мы снова окажемся в летней погоде. Конечно, европейской жары мы не получим, но непродолжительные +28–30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

