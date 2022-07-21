Пошла жара. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг

В Санкт-Петербурге в четверг, 21 июля, температурный фон будет активно расти и превысит климатическую норму на 4–5 градусов. Город — на гребне антициклона. Осадков не ожидается, облачность переменная.



Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха — 27–29 градусов. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

