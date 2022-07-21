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    Пошла жара. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг

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    В Санкт-Петербурге в четверг, 21 июля, температурный фон будет активно расти и превысит климатическую норму на 4–5 градусов. Город — на гребне антициклона. Осадков не ожидается, облачность переменная.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 27–29 градусов. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    Уже в пятницу, 22 июля, в Петербурге будет «солнечно, сухо и жарко», добавил Леус.

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