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    Экология

    300 тонн металлолома: посмотрите, как проходит генеральная уборка в Арктике

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    Специальная экологическая экспедиция намерена вывезти не меньше 300 тонн металлолома с острова Кильдин в Баренцевом море в 2022 году.

    Экспедиция организована Русским географическим обществом (РГО) совместно с Министерством обороны и Северным флотом. В 2022 году основные работы и экологические исследования проходят на острове Кильдин и острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. В советское время на Кильдине располагался военный гарнизон, ликвидированный к концу ХХ века, но после ухода военных тут остались ржавые машины, бочки, трубы, проволока и металлическое аэродромное покрытие. Всё это до сих пор загрязняет экосистему острова.

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    «Мы ведём работу по очистке Кильдина с 2017 года, — делится заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота по МТО Андрей Величко. — За все эти годы вывезли на материк для утилизации более 350 тонн металлолома. А по результатам совместной экспедиции в 2022 году при поддержке РГО мы планируем удвоить этот показатель». В этом году с острова планируется собрать и вывезти не менее 300 тонн металлолома.

    Сначала металл концентрируется на побережье бухты Могильной, необходимо разрезать крупногабаритные металлические конструкции при помощи современного оборудования — аппарата для плазменной резки металла, который впервые применяется на острове благодаря РГО. Плазморез позволяет разрезать большой ржавый тягач примерно за полдня. С обычной техникой это могло бы занять несколько суток, и то — при хорошей погоде.

    Далее подготовленные к транспортировке конструкции забирает один из кораблей Кольской флотилии и отвозит на Мурманское побережье. Оттуда груз забирают на утилизацию в соответствии с экологическими нормами.

    В ходе экспедиции «Арктика. Генеральная уборка», помимо переработки и вывоза мусора, ученые-добровольцы РГО оценивают экологическое состояние флоры и фауны территорий. На острове Кильдин впервые за много лет проводится мониторинг биоразнообразия территории, анализ, описание и выявление наиболее ценных видов растений и животных, а также определение объёма и параметров антропогенного воздействия на природу.

    Как отмечает директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, кандидат исторических наук Наталия Белякова, после очистки у острова есть все основания стать уникальным национальным парком — зоной ответственного экологического туризма.

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    Кроме того, сохранились описания острова Кильдин за многие годы, поэтому можно проследить картину в динамике. Специалисты РГО провели комплексное обследование природы острова — места концентрации животных, местообитания уязвимых видов, а также природные объекты, имеющие эстетическую ценность. Была составлена схема ландшафтов и комплексов растительности. Регистрировались животные, их раньше было больше — сохранились упоминания о песцах, выдрах, моржах. Их уничтожили еще до активного военного освоения. Кроме того, морские животные страдают из-за неуклонного снижения объема рыбы. Сейчас есть условия для восстановления численности видов, потому что из-за особого режима доступ на остров ограничен. Например, сегодня в водах Кильдинского пролива и Баренцева моря встречаются тюлени и дельфины.

    Работы на острове Кильдин продлятся до 30 сентября. По итогам экспедиционного сезона 2022 года планируется создать актуальную электронную экологическую карту Арктики, которая будет пополняться новыми данными об этой зоне.

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