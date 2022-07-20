Магнус Карлсен отказался играть с Непомнящим за шахматную корону. Теперь россиянин сразится за титул с китайцем Лижэнем

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть с россиянином Яном Непомнящим за шахматную корону. Об этом норвежец сообщил сам 20 июля в подкасте своего приятеля Магнуса Барстада «Эффект Магнуса».
По словам Карлсена, у него нет мотивации играть ещё один матч Кубка мира.
«Я сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что не буду играть предстоящий матч Кубка мира по длинным шахматам», — заявил Карлсен.
Ранее Непомнящий выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право сыграть за звание чемпиона мира.
Согласно регламенту, Непомнящий теперь сыграет за шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем, занявшим на турнире претендентов второе место.
Магнус Карлсен впервые стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор он пять раз успешно защищал своё звание лучшего шахматиста. В том числе в противостоянии с Непомнящим в 2021 году.