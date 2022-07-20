Магнус Карлсен отказался играть с Непомнящим за шахматную корону. Теперь россиянин сразится за титул с китайцем Лижэнем

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть с россиянином Яном Непомнящим за шахматную корону. Об этом норвежец сообщил сам 20 июля в подкасте своего приятеля Магнуса Барстада «Эффект Магнуса».

По словам Карлсена, у него нет мотивации играть ещё один матч Кубка мира.

«Я сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что не буду играть предстоящий матч Кубка мира по длинным шахматам», — заявил Карлсен.