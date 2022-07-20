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    Московские ветеринары полетят в Диксон, чтобы освободить белого медведя от банки со сгущёнкой

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    Молодой медведь, у которого в пасти застряла жестяная банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон, что на севере Красноярского края. Об этом 20 июля сообщила руководитель регионального Росприроднадзора Светлана Радионова.

    Фото: Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
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    По словам Радионовой, необходимо спасти краснокнижное животное, которое может погибнуть.

    «Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы незамедлительно выдаём разрешение», — заявила глава Росприроднадзора.

    Подписчики Радионовой уже обвинили во всём вахтовиков, которые бросают банки со сгущёнкой и консервами медведям ради потехи.

    Фото: Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

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