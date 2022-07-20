Московские ветеринары полетят в Диксон, чтобы освободить белого медведя от банки со сгущёнкой

Молодой медведь, у которого в пасти застряла жестяная банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон, что на севере Красноярского края. Об этом 20 июля сообщила руководитель регионального Росприроднадзора Светлана Радионова.
По словам Радионовой, необходимо спасти краснокнижное животное, которое может погибнуть.
«Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы незамедлительно выдаём разрешение», — заявила глава Росприроднадзора.
Подписчики Радионовой уже обвинили во всём вахтовиков, которые бросают банки со сгущёнкой и консервами медведям ради потехи.