«Он сказал «не могу», по нему начали стрелять». Что взрослые и дети рассказывают про «шкуродер» в патриотическом лагере на Коневце

«Фонтанка» поговорила с детьми и взрослыми о том, как проходят занятия в военно-патриотическом лагере на острове Коневец. Накануне оттуда увезли ребенка, который сообщил, что ему стреляли по ногам.

Мама 11-летнего мальчика, написавшая заявление в полицию на руководство военно-патриотического лагеря на острове Коневец, рассказала «Фонтанке», как было дело с ее точки зрения. В травмпункте у ее сына зафиксировали множественные кровоподтеки после попадания страйкбольных шариков и диагностировали ушиб позвоночника. Рассказ женщины расходится с тем, что поведали в лагере журналистам после визита прокуратуры, следственного комитета и полиции. Однако свидетельства пострадавшего мальчика подтверждает второй ребенок, который видел, как тот ползет по «шкуродеру» под обстрелом из страйкбольного оружия. В лагере наотрез отказались отвечать «да» или «нет» на вопрос, стрелял инструктор в ребенка или нет.



Матери двух одиннадцатилетних мальчиков, которые забрали своих детей из военно-патриотического лагеря на острове Коневец 12 июля, намерены добиться отстранения от работы с детьми как минимум двух инструкторов. Один из них, по словам детей, расстрелял воспитанника из страйкбольного оружия, чтобы ускорить прохождение полосы препятствий.

«Мой сын находился в лагере с 3 июля, — рассказала мама пострадавшего мальчика Екатерина. — Он не жаловался на то, что происходит в лагере. Но потом одна из мам создала чат в мессенджере и рассказала, что детей в лагере «унижают и бьют», а «маты, пинки и подзатыльники в порядке вещей». Эта женщина забрала своего сына в понедельник, 11 июля. Жаловаться она никуда не стала. Мы с еще одной мамой, Анастасией, приехали за своими детьми 12 июля». Чтобы попасть на остров, женщины заплатили за лодочную переправу по тысяче рублей с носа. Потом еще несколько километров шли пешком до коттеджей, где жили дети.



Фото: Мать ребёнка из лагеря Фото: Мать ребёнка из лагеря Фото: Мать ребёнка из лагеря Поделиться Поделиться





«Когда я приехала, мой сын нес после обеда тарелку и кружку туда, где они все посуду моют. Он был в таком стрессе, что, увидев меня, никак не отреагировал, а продолжил идти, куда шел, — говорит Екатерина. — И только в машине уже показал кровоподтеки на ногах. Второй мальчик сказал, что инструктор стрелял по моему сыну страйкбольными шариками».

После этого открытия Екатерина решила изменить маршрут. Они с сыном поехали в ближайший травмпункт. «Там у моего ребенка диагностировали многочисленные кровоподтеки от попадания страйкбольных шариков с близкого расстояния, — говорит Екатерина. — А также ушиб позвоночника. Сын рассказал, что во время одной из тренировок его носили на носилках, детям это надоело и с попустительства инструкторов его дважды с этих носилок нарочно уронили спиной плашмя. Накануне он начал жаловаться на боли в спине и головные боли».



Фото: Мать ребёнка из лагеря Поделиться Поделиться





Анастасия, мама второго мальчика, в свою очередь, рассказала, что дети не могли рассказать родителям по телефону о том, что происходит в лагере, так как во время звонков домой рядом постоянно находилась начальник штаба лагеря по имени Александра, которая «слушала, не жалуются ли воспитанники». «Она сказала, что у тех, кто будет жаловаться, телефоны заберут, и они не смогут звонить домой, — говорит Анастасия. — В воскресенье, 10 июля, мой сын все же смог сообщить, что его ударили по голове и обматерили. Я не спала всю ночь после этого. А потом появились сообщения от другой мамы в группе о том, что детей в лагере унижают. Мой сын подтвердил, что по ребенку Екатерины стреляли из страйкбольного оружия и назвал имя инструктора, который это сделал. Этот же инструктор во время общего построения при всех пнул моего сына ногой, ударил по голове за то, что ребенок принес какие-то не те дрова. Я бы хотела добиться, чтобы такие люди больше никогда не работали с детьми».



Анастасия разрешила корреспонденту «Фонтанки» поговорить со своим сыном и передала ему трубку. «Самый ужасный момент был, когда на линейке стояли все дети, инструктора, — рассказал мальчик. — У нас было построение. Меня толкнули, я вскрикнул. Меня попросили повернуться кругом и дали пинка под зад. Я вылетел из строя, потом встал обратно. Остальные никак не отреагировали, никто не возмущался и не смеялся».



Описание ситуации на "шкуродере" Фонтанка скачать



Эпизод, после которого его товарищ по взводу получил кровоподтеки на ногах, сын Анастасии описывает так: «Мы проходили полосу, ему инструктор дал носилки. Он полз по шкуродеру. Шкуродер это такая штучка, под которой надо ползти. А наверху как проволока такая. Он не мог из нее выползти, потому что... ну не мог. Он говорил: «Не могу, не могу, не могу». Это достало инструктора. Он попросил какого-то мальчика сбегать за страйкбольным оружием. Это оружие стреляет шариками беленькими маленькими пластмассовыми. И на этом страйкбольном оружии усиленная пружина. Оно на аккумуляторе. Оно очень сильно бьет, если вблизи. Оно даже кожу пробивает. Принесли страйкбольное оружие. Начали вначале стрелять в высоту, чтобы его подпугнуть. Потом, когда он уже начал говорить «не могу, не могу, не могу, не могу», по нему начали стрелять. Потом он вылез из шкуродера и пошел на стену. И тоже говорил «не могу». К нему подошел инструктор, повалил его, за шкирку взял и начал что-то ему говорить. Он его повалил, Артур (имя изменено) начал плакать. А он говорил: «Мне насрать, ты должен это сделать».



Телефон директора лагеря Юрия Попова оказался недоступен для звонка. Начальник штаба лагеря Александра на звонок «Фонтанки» ответила, но от конкретных ответов на вопросы уклонялась. В частности, наотрез отказалась отвечать, работает ли в лагере инструктор, имя которого фигурировало в рассказах детей о стрельбе из страйкбольного оружия по ногам: — Ваши коллеги (журналисты 47news, — прим.ред.) напрямую общаются со следственным комитетом и прокуратурой города Приозерска. Вы знаете, что все службы приезжали к нам и 16 числа был большой опрос с протоколами и так далее. Или вы считаете, что у нас следственный комитет плохо работает?



— Правда ли, что инструктор стрелял из страйкбольной винтовки по детям?

— Обратитесь в следственный комитет и в полицию. Они дадут вам официальный ответ, и вы тогда можете написать. Я бы на вашем месте все проверила и не писала со слов матерей.

— А вы как начштаба лагеря можете сказать, действительно ли по детям стреляли из страйкбольной винтовки?

— Ваши коллеги все четко разложили.

— Они не разговаривали с матерями.

— Как не разговаривали? Журналист Смирнов позвонил нам, когда уже знал всю историю. У него есть прямая информация из полиции и следственного отдела. И из прокуратуры.

— Хорошо. Вы можете сказать: да или нет? Стреляли по детям из страйкбольной винтовки по время прохождения шкуродера?

— Вы с моих слов сейчас будете записывать информацию и будете ее обсуждать?

— Вы можете ответить, да или нет? Было такое или не было?

— Я вам не буду отвечать на этот вопрос. Раз вы слушаете родителей, у которых нет прямых доказательств, что инструктора стреляли, то я вам советую: в следственный комитет позвоните и спросите.



— Родители нам предъявили фотографии кровоподтеков и рассказ второго мальчика, который утверждает, что видел, как по пострадавшему ребенку инструктор стреляет из страйкбольной винтовки.

— У нас нет страйкбольных винтовок.

— А что используется у вас для стрельбы? Ружья?

— Ну какие ружья. Есть массогабаритные макеты автомата Калашникова, которые специально сделаны для облегченной стрельбы.



Согласно техническим характеристикам массогабаритного макета автомата Калашникова, которые можно найти в интернете, скорость выстрела пластиковым шариком составляет 130 м/с. В страйкболе для стрельбы используются пластиковые шарики диаметром 6 или 8 мм, их вес может колебаться от 0,12 гр до 0,43. Самые тяжелые обычно применяют только для стрельбы по мишеням, так как при попадании в человека с близкого расстояния они могут «принести существенную боль».

По словам начштаба Александры, в лагере на острове Коневец остается еще 20 детей разных возрастов. Они на условия и обращение не жалуются. Екатерина с сыном в понедельник, 18 июля, готовятся снова ехать на опрос в прокуратуру Приозерского района. «До этого случая мой ребенок очень увлекался патриотической тематикой, хотел поступить в кадетский корпус, — говорит мама. — Теперь об этом речи нет».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»