Требую лежачий режим! Ребенок на патриотичных сборах устроил проверочку вожатым

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Мальчик на военно-православной площадке на острове Коневец решил свою проблему с марш-бросками и деревянным автоматом — позвонил маме и сказал, что по нему стреляют. Шоу с проверками силовиков было неизбежно.

Ближе к вечеру 15 июля с острова Коневец в Приозерском районе на катере вернулась внушительная экспедиция из прокуроров, сотрудников Следственного комитета во главе с руководителем районного отдела и полицейских. Они опрашивали волонтеров-вожатых детских военно-патриотических сборов «Защитник». Причиной десанта силовиков стало заявление в полицию матерей двух 11-летних мальчиков из Петербурга. Один из них сообщил родителям по телефону, что инструкторы стреляли ему по ногам страйкбольными шариками.



Чуть ранее один из детей устроил, мягко говоря, истерику, не желая находиться на острове. Как говорят в СК после предварительной проверки, он предпочитает компьютерные игры, а не физические упражнения.

«У меня опасная болезнь, осложнения. Я должен либо уехать, либо прекратить делать то, что делает меня близко к осложнениям. Поэтому — либо меня забрать нужно, либо вот эти всех этих пробежек не будет для меня. Можно на лежачий режим, все что угодно. Нужно связаться с моей мамой. Вы не имеете права отбирать у меня эту возможность.... Она сама сказала: если тебе не понравится, она меня заберёт», — захлёбываясь говорит крепкий мальчуган, выглядящий старше своих лет.



Лагерь создан 12 лет назад ветераном боевых действий Афганистана Юрием Поповым. Ему 63 года, руководит общественной организацией ветеранов боевых действий «Воин», работает в школе преподавателем ОБЖ. Он же автор официально утвержденной Смольным программы воспитания «Защитник». Сборы на острове ему помог организовать бывший игумен монастыря на Коневце отец Александр. С ним Попов познакомился в Александро-Невской лавре, где состоит в одноименном православном братстве.

В лагере есть домики-коттеджи для сна, столовая в полевой палатке — подростки участвуют в приготовлении пищи, чистят овощи. По данным 47news, финансировал подготовку площадки бизнесмен, состоящий в братстве, владелец фирмы по производству красок. Есть и мини-библиотека. В смене не более 25 детей от семи лет. Родители предоставляют справку от врача о здоровье. Платят исходя из своих возможностей, бывает и бесплатно, но обычно 15–20 тысяч рублей на питание и проезд. Оформляется плата как пожертвование.

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Заявляется программа физподготовки, прохождение полосы препятствий, навыки передвижения на местности и преодоление водных преград, наблюдения и маскировки, походные и первичные медицинские знания, а также техника личной безопасности. Для тех, кто от десяти лет, — страйкбол. Ну и пробежки по лесу с имитацией автомата.



В программе — военная история России. Приветствуется посещение служб в храме. Как сообщается на странице «ВКонтакте», «военно-патриотическое воспитание является основой для подготовки морально устойчивых, с активной жизненной гражданской позицией, физически развитых граждан нашего Отечества.... поддерживается военная дисциплина». И добавляется: трехразовое плотное, сбалансированное питание с учетом потребностей растущего организма.



Патриотов проверяют полицейские, сотрудники приезжают в начале первой смены. В МЧС ежедневно уходит сводка о том, сколько детей находится на острове. Тренируют и следят за детьми пять волонтеров, из которых три женщины (одна из них фельдшер).

Мобильные для связи с родителями выдаются раз в неделю, в воскресенье.

По предварительным данным, 11 июля один из детей сообщил матери, что его якобы обижают взрослые, стреляют по ногам страйкбольными шариками. Мать приехала и в гневе забрала сына, за ней еще одна родительница, прочитавшая отзыв в группе, созданной первой матерью.



47news связался с Юрием Поповым и предложил ему прокомментировать ситуацию. По его словам, ничего подобного раньше не было.

— Видимо, один из них очень не хотел находиться в лагере. Сразу сказал, что он у нас не останется, устроил, извините, настоящую истерику. Я поспрашивал остальных детей: они говорят, что возможно Артур (имя изменено. — Прим. ред.) всё выдумал, чтобы его забрали. Собирал я воспитанников отдельно от инструкторов, спрашивал, не обижает ли кто. Все сказали, что нет. Одна из мам, когда приехала, сказала, что обратится в СМИ и закроет нас. Но это несправедливо, никакого насилия никогда не было.



— А что насчёт игры в страйкбол? — Сценариев несколько — отряд на отряд, два на одну, оборона, наступление. И поймите, мы же сначала им все рассказываем, они с деревянными автоматами ползают по пластунски. Объясняем, что стрелять можно только с дистанции не менее 15 метров. Но мальчишки же в ажиотаже, им нравится, забывают. Порой бывает, что с более близкого расстояния попадают и даже по своим. Насколько я выяснил, этому мальчику соперник попал в ноги именно в такой ситуации. — Про какую болезнь говорит мальчик? — Он был перед этим в другом лагере. Мать сказала, что у него гайморит, и передала список лекарств. По словам помощницы Попова — Александры, все таблетки и процедуры делались: — При этом, она написала мне, что нельзя только переохлаждаться и купаться. Цитирую: «Все остальное можно». Также сказала, что в прошлом лагере «не очень было с мальчиками», видимо, говоря об отношениях, — пояснила Александра. — То есть, пробежки ему не отменяли? — Ну у нас же не санаторий, — как показалось, искренне ответила собеседница.

На момент подготовки публикации, с родителями мальчиков связаться не удалось. Есть всё таки ощущение, что гиперзабота о детях и капризность вошли в противоход с парадигмой воспитания «физически развитых граждан нашего Отечества». Виктор Смирнов, 47news «Фонтанка» и 47news готовы предоставить родителям мальчиков высказать свою позицию на страницах наших изданий.