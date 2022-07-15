Четыре года за репост и нежелательную организацию. Суд Краснодара огласил приговор Пивоварову

Петербургского оппозиционера Андрея Пивоварова отправили в колонию, под арестом он провёл больше года



Фото: Анатолий Родников/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В конце мая прошлого года на взлётно-посадочный полосе в Пулково остановили самолёт в Варшаву. Полицейские зашли в салон и на глазах изумлённых пассажиров попросили проследовать вместе с ними господина Пивоварова, на тот момент — уже бывшего руководителя «Открытой России», оппозиционной организации, признанной нежелательной в России. С тех пор Пивоваров провёл в заключении больше года, успев и поучаствовать в выборах, доставив тем самым немало хлопот колонии, и даже завоевать уважение среди сидельцев.



После задержания Пивоварова в аэропорту следствие предъявило ему обвинение по статье 284.1 УК РФ в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Поводом для этого стал пост о выборном проекте «Объединённые демократы». По версии следствия, пост написал Пивоваров в августе 2021 года, находясь в Краснодаре. Туда его и отвезли почти сразу после задержания. В защиту Пивоварова сразу выступила активистка Мария Кузнецова, работавшая у политика smm редактором. Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин принёс в суд её показания в письменном виде, заверенные нотариусом, но на суд они впечатления не произвели.



Через два месяца количество постов, которые, по версии следствия, свидетельствовали о том, что Пивоваров продолжает деятельность нежелательной «Открытки», увеличилось до трёх десятков. Например, в них вошли посты про необходимость амнистии заключенных в связи с эпидемией коронавируса, с негативными отзывами о сотрудниках ФСБ и о спикере петербургского парламента Вячеславе Макарове, три поста в поддержку протестующих в Хабаровске и даже пост о собственном задержании.

Одновременно с расследованием дела проходили выборы в Государственную думу. Партия «Яблоко» согласилась выдвинуть Пивоварова кандидатом по списочной части в Краснодаре. Сделать это было непросто: соратники Пивоварова рассказывают, что в изоляторе на запрос о выдаче копии паспорта для того, чтобы предоставить документ в избирательную комиссию, предложили ждать 30 дней. «Мы нашли выход из ситуации, поискав паспорт в переписках и чатах, Андрея зарегистрировали», — вспоминает в прошлом координатор «Открытки» Татьяна Усманова. Пока сам кандидат сидел, на улицах города выставляли информационные щиты в его поддержку, проходили агитационные пикеты.



Круг общения Пивоварова под арестом был ограничен: за всё время ему лишь раз разрешили позвонить домой сыну и один раз встретиться с мамой. В ходатайстве перенести процесс в Петербург краснодарский, а затем и Верховный суд отказали.

«Спецблок СИЗО — тюрьма внутри тюрьмы. Условия там представляете какие: сейчас, например, он там сидел, когда в Краснодаре было +35, а там ни холодильника, ни кондиционера. Когда он только туда попал, я ему выписала «Новую газету», но её ему сначала отказывались туда приносить», — рассказывает Усманова.



Из СИЗО друзьям Пивоваров писал такие письма, рассказывая о тех, кто сидит вместе с ним: «Из прогулочных двориков хорошо слышна перекличка и можно пообщаться с людьми. На днях услышал историю блогера Алексея Шамардина, который находится тут уже шестой месяц по обвинению в краже двух незаконно установленных табличек о запрете парковки. … Алексей сделал об этом ролик. Но это же Краснодарский край — никакого активизма! И через два года на основании этого ролика возбудили уголовное дело о краже этих двух знаков, а Алексея отправили в СИЗО. Как ему пояснил следователь — «довыступался». Теперь ему грозит до пяти лет».



По словам Усмановой, были у Пивоварова и неполитические соседи по изолятору. В соседних камерах следствия ожидали местные криминальные авторитеты. Общение с администрацией СИЗО у них тоже не заладилось: с воли им передали икону, но до получателей она не дошла. Как рассказывает Усманова, благодаря настойчивости оппозиционера возможность исполнять свои религиозные потребности им всё-таки предоставили, вручив эти самые иконы.



Начало специальной военной операции на территории Украины Пивоваров встретил всё в том же изоляторе. В письме изданию «Холод» он говорил, что радости это известие у сидельцев не вызвало, а в администрации изолятора ругали Зеленского за то, что из-за него всех перевели на особый режим, запретили отпуска и ввели дополнительные дежурства.



Судебное рассмотрение уголовного дела началось ещё в прошлом году, допросы свидетелей и рассмотрение политологической экспертизы заняло несколько месяцев.

Именно она и легла в основу обвинения. Экспертизу проводили нижегородские учёные Сергей Устинкин, Антон Шмелев и Андрей Дахин. Как заявлял основатель движения «Диссернет» Андрей Заякин, Устинкин участвовал в защите «фальшивых» диссертаций, сам же автор множества статей об НКО и цветных революциях. Шмелёв по профилю занят изучением процессов миграции, ислама и международных отношений. Дахин, судя по его работам, занимается чем-то на грани физики и философии.

По ходатайству следствия они должны были ответить на такие вопросы как: «Проводил ли проект «Объединённые демократы» мероприятия там-то и тогда-то?» и «Проводили ли участники Общероссийского общественного движения «Голос»* мероприятия там-то и тогда-то?» («Голос» признан в РФ иноагентом). Как следует из приговора, связь Пивоварова результатами политологической экспертизы с нежелательной организацией была доказана.

Кроме того, свидетелем обвинения выступил корреспондент НТВ Роман Игонин, автор «разоблачающего» оппозицию фильма «Мундеп от округа Колумбия». Во время допроса он рассказал, что в распоряжении его редакции есть данные, полученные от анонимных зрителей с переписками с членами «Открытой России», находящимися за рубежом.

15 июля краснодарский суд огласил приговор. «Суд находит все доказательства обвинения допустимыми, а к доказательствам защиты относится «критически»», — цитируют его соратники Пивоварова. Вместо пяти лет, которое просило обвинение, судья отправила политика на четыре года в колонию общего режима.

«Что бы мне не вынесли, я остаюсь свободным человеком сегодня», — перед оглашением сказал Пивоваров.



Справка:

Андрей Пивоваров — петербургский оппозиционный политик. Участвовал в создании общественных организаций и в выборах. В Петербурге был руководителем российского Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Вместе с ним же, а также Борисом Немцовым и Ильей Яшиным участвовал в организации Партии народной свободы (ПАРНАС). Позже работал в проектах основанной Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом) организации «Открытая Россия». В Петербурге Пивоваров был одним из создателей оппозиционного бара «Свобода». В рамках «Открытой России» (до её нежелательности) организовывал платформы для участия начинающих политиков в муниципальных выборах.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»