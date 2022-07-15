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    В туристический комплекс на Полярном Урале вложат 13,5 млрд рублей. Рассказываем, что это за место

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    2 комментария
    Вид на Рай-Из с другого берега реки Собь в октябре
    Вид на Рай-Из с другого берега реки Собь в октябреФото: автор читатель «Фонтанки» Максим
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    Консорциум «ИФР Харп», в который вошли Газпромбанк, сеть отелей Azimut Hotels, горнолыжный комплекс «Шерегеш» и «Инфраструктура ГЧП», стал победителем конкурса на строительство по концессии туристического комплекса на Полярном Урале. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Инвесторы собираются вложить в проект не менее 13,5 млрд рублей и реализовать его в 2026 году.

    Концессионное соглашение с компанией планируется заключить до октября 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Доходы от эксплуатации комплекса будут разделены между регионом и концессионером.

    Будущий комплекс появится на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Там построят не менее 19 км горнолыжных трасс различного уровня сложности, отели категорий три и четыре звезды, рассчитанные на 320 мест, крупный спа-центр. Также здесь появятся экстремальный аттракцион в природной среде зиплайн, веревочный парк и трасса для катания на ватрушках.

    Где будет построен комплекс на Полярном Урале

    Вид с Рай-Иза на долину реки Собь в августе
    Вид с Рай-Иза на долину реки Собь в августеФото: автор читатель «Фонтанки» Максим
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    Горный массив Рай-Из расположен в нескольких километрах от поселка городского типа Харп (с ненецкого языка это слово переводится как «северное сияние»). Место известно не только прекрасной и почти нетронутой северной природой. Здесь расположена колония для пожизненно осужденных «Полярная сова».

    Вид на Рай-Из с соседнего горного хребта
    Вид на Рай-Из с соседнего горного хребтаФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»
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    Самый близкий к Харпу населенный пункт — Лабытнанги. Именно оттуда можно отправиться на другой берег реки Обь, в Салехард, и посмотреть на экспонаты знаменитого Музея имени Шемановского. Среди них, например, мамонтёнок Люба. Способ переправы зависит от времени года: летом — паром, во время половодья — на вертолетах. Нередко переправу закрывают из-за сильнейших ветров.

    Автомобильных дорог от Харпа к массиву Рай-Из нет. Если не считать зимника. Добраться можно по железной дороге, по воде или на вездеходах. От поселка и железнодорожной ветки, помимо долины, массив отделяет река Собь. Летом по Соби сплавляются туристы. Вода холодная, но настолько чистая, что в реке водится хариус — рыба, которую можно есть сразу и без какого-либо приготовления.

    Платформа станции Сейда, от которой, побывав в Харпе, можно добраться до Петербурга
    Платформа станции Сейда, от которой, побывав в Харпе, можно добраться до ПетербургаФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»
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    На другом конце железнодорожной ветки — Воркута. Станций между Воркутой и Лабытнанги крайне мало. В основном это полустанки без названий — их именуют по километражу. Рай-Из — на 141-м. Эта железная дорога, пожалуй, одна из самых красивых в России. Она идет сквозь долину Полярного Урала, окруженная горными хребтами.

    141-й километр
    141-й километрФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»
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    Рай-Из для неподготовленных пеших туристов место не самое безопасное. Он, как и большая часть Полярного Урала, окружен курумником (это гигантские остроугольные камни), преодолеть который нужно и при подъеме наверх. Курумника из года в год становится все больше — весной на Рай-Изе нередки обвалы породы.

    Кстати, в советское и постсоветское время ныне почти пустующие поселки вдоль железнодорожной ветки между Воркутой и Лабытнанги были не только заселены геологами и рабочими. Попытки создать горнолыжные курорты на Полярном Урале уже предпринимались. Однако в данный момент ни один из них не работает.

    Вид на Рай-Из с другого берега реки Собь в октябре
    Вид на Рай-Из с другого берега реки Собь в октябреФото: автор читатель «Фонтанки» Максим
    Вид с Рай-Иза на долину реки Собь в августе
    Вид с Рай-Иза на долину реки Собь в августеФото: автор читатель «Фонтанки» Максим
    Вид на Рай-Из с соседнего горного хребта
    Вид на Рай-Из с соседнего горного хребтаФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»
    Платформа станции Сейда, от которой, побывав в Харпе, можно добраться до Петербурга
    Платформа станции Сейда, от которой, побывав в Харпе, можно добраться до ПетербургаФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»
    141-й километр
    141-й километрФото: автор Мария Цыганкова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    hal900015 Июл 2022 в 16:47
    Да блин задолбали удалять...чё про маньяков теперь молчать что-ли?
    +0-0
    Две монеты15 Июл 2022 в 16:40
    Ещё одна ж**па мира, где хотят построить аэропорт, ресторан и гостиницу. Всё. Дальше типа путешествуйте здесь сами. Делать там нечего, расстояния огромные, путешествовать предлагает ходя по окрестностям вокруг гостиницы. Ну вот кому это интересно???? Лучше бы они реновировали пещеры в окрестностях Мск/Спб, сделали там нормально освещение и получили подземный дворец, созданный самой природой. См. напр. подсветку в Пещере тросниковой флейты (Гуйлинь, Китай). Город-миллионник по соседству гарантировал бы им тур.поток.
    +2-0
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