Международный бан Всероссийской федерации легкой атлетики продлили до ноября

«Рабочая группа продолжит следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению. Также будет организован независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре», — заявил президент World Athletics.

Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics) решила продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Себастьяна Коу.

Кроме того, глава международной федерации объяснил, почему российских атлетов не допустили до чемпионата мира-2022 даже в нейтральном статусе. По словам Коу, это было сделано, чтобы «сохранить целостность соревнований».



«Было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — подчеркнул он.



Напомним, что ВФЛА была лишена аккредитации в 2015 году по решению Международной федерации легкой атлетики из-за многочисленных допинговых нарушений со стороны российских легкоатлетов. С тех пор отечественные атлеты не имеют права выступать под российским флагом на международных соревнованиях.

