    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Удастся ли погреться на следующей неделе, рассказал главный синоптик Петербурга

    6345
    обсудить

    После того как мы переживём прохладные выходные, можно будет отогреться. Дожди же могут прекратиться только ближе к концу следующей недели. Прогноз на ближайшие дни даёт 15 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Вот и подошли мы к очередным выходным дням, которые станут в Санкт-Петербурге самыми прохладными за последнее время. Влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленинградской области, местами с грозами, будет сохраняться еще в течение предстоящих трех дней. Температура воздуха в выходные дни в Санкт-Петербурге не превысит +20 гр. Но уже на следующей неделе намечается повышение температуры воздуха по всему региону, а во второй половине недели есть перспективы прекращения осадков в связи с ростом атмосферного давления», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Он отмечает, что первая половина июля в этом году оказалась очень тёплой: средняя температура воздуха в Северной столице на 2 градуса превысила новую норму (а старую на 1,4 градуса). Уже выпало до 70% месячной нормы осадков, и «в ближайшее время их количество будет только увеличиваться».

    В последние дни на Петербург и Ленобласть несколько раз обрушивались ливни и грозы, в том числе с градом. Сначала пришла «Зельда», потом «Барбара». 13 июля выпало 22 мм осадков, то есть 27% от месячной нормы июля, а 14 июля — больше трети нормы, местами затопило улицы. Сегодня снова ожидаются дожди.

    Фото: Дорожный инспектор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close