Удастся ли погреться на следующей неделе, рассказал главный синоптик Петербурга

После того как мы переживём прохладные выходные, можно будет отогреться. Дожди же могут прекратиться только ближе к концу следующей недели. Прогноз на ближайшие дни даёт 15 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Вот и подошли мы к очередным выходным дням, которые станут в Санкт-Петербурге самыми прохладными за последнее время. Влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленинградской области, местами с грозами, будет сохраняться еще в течение предстоящих трех дней. Температура воздуха в выходные дни в Санкт-Петербурге не превысит +20 гр. Но уже на следующей неделе намечается повышение температуры воздуха по всему региону, а во второй половине недели есть перспективы прекращения осадков в связи с ростом атмосферного давления», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
Он отмечает, что первая половина июля в этом году оказалась очень тёплой: средняя температура воздуха в Северной столице на 2 градуса превысила новую норму (а старую на 1,4 градуса). Уже выпало до 70% месячной нормы осадков, и «в ближайшее время их количество будет только увеличиваться».
В последние дни на Петербург и Ленобласть несколько раз обрушивались ливни и грозы, в том числе с градом. Сначала пришла «Зельда», потом «Барбара». 13 июля выпало 22 мм осадков, то есть 27% от месячной нормы июля, а 14 июля — больше трети нормы, местами затопило улицы. Сегодня снова ожидаются дожди.