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    Град на Косыгина и шквал на Ладоге — главный синоптик Петербурга подвёл итоги грозы. В соцсетях показывают страшное небо

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    Самые опасные явления вчерашней грозы в Петербурге остались незамеченными. Однако метеостанции их зафиксировали. Об этом 13 июля рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

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    «Все опасные явления проходят мимо наших метеостанций, но вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с, уже что-то. Локатор показывает всё, что происходит, поэтому и подтвержденный град на Косыгина он отображает четко», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Он отметил, что в соцсетях было много постов о последствиях непогоды, и попросил сообщить ему «об атмосферных явлениях, причинивших вред, особенно в садоводствах и деревнях».

    Сегодня жители Петербурга и Ленинградской области отдыхают от капризов погоды. «Ну а завтра днем с запада придут кратковременные дожди, местами с грозами, хотя это всё мелочи по сравнению со вчерашним днем», — добавил синоптик.

    Циклон «Зельда» пришёл в Петербург и соседние регионы 11 июля. Первая гроза, с пугающими асператусами, молниями и аномально крупным градом, разразилась тем же вечером, а вторая — 12 июля (смотрите страшно красивое видео её приближения). Непогода роняла деревья и заборы, оставила людей без света (подробности читайте в трансляции «Фонтанки»). В Петербурге выпало больше четверти июльской нормы осадков.

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