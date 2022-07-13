Град на Косыгина и шквал на Ладоге — главный синоптик Петербурга подвёл итоги грозы. В соцсетях показывают страшное небо

Самые опасные явления вчерашней грозы в Петербурге остались незамеченными. Однако метеостанции их зафиксировали. Об этом 13 июля рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

«Все опасные явления проходят мимо наших метеостанций, но вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с, уже что-то. Локатор показывает всё, что происходит, поэтому и подтвержденный град на Косыгина он отображает четко», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Он отметил, что в соцсетях было много постов о последствиях непогоды, и попросил сообщить ему «об атмосферных явлениях, причинивших вред, особенно в садоводствах и деревнях».



Сегодня жители Петербурга и Ленинградской области отдыхают от капризов погоды. «Ну а завтра днем с запада придут кратковременные дожди, местами с грозами, хотя это всё мелочи по сравнению со вчерашним днем», — добавил синоптик.

