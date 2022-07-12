«Зельда» погуляла по Ленобласти. Посмотрите на последствия шторма

Циклон «Зельда» не показал свою ярость в Петербурге, потратив все силы на Ленобласть. Теперь люди там сидят без электричества, а водители объезжают упавшие деревья.
47news
Как рассказали в пресс-службе администрации региона, особенно сильно разгулялся ураган в Всеволожском, Тихвинском и Кировском районах. Дорожники убрали с трасс 250 поваленных деревьев, но работы продолжаются.
Около 6 тысяч человек в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах остались без света. Ведь рухнувшие деревья не только перекрывают дороги, но и повреждают провода, как, например, в поселке имени Морозова. Власти успокаивают: практически везде электричество должны включить уже сегодня.
Где-то канализация не справлялась с потоком воды. Такие «моря» появились в Тихвине.
Как пишет 47news, порой автомобилистам приходилось по обочинам объезжать упавшие деревья. По крайней мере, такую картину можно было наблюдать в Шлиссельбурге и на Дороге Жизни в районе Осиновецкого маяка.
Вот, что оставил после себя ветер на региональной трассе «Шум – Ратница» в Кировском районе.
Вечером вторника «Зельда» хотела похулиганить и в Петербурге, но здесь вроде бы обошлось без серьезных последствий, хотя поваленные столбы и подтопленные улицы тоже были. «Фонтанка» пристально следила за сюрпризами непогоды в своей трансляции.