Флагштоком по лбу. Столбы на парковке ТРК на проспекте Культуры не вынесли буйства погоды

Под гнетом непогоды 12 июля на севере Петербурга сломались металлические столбы. Один упал прямо на машину.
На парковке ТРК «Парк Хаус» на проспекте Культуры ветер поломал металлические флагштоки, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Виктория. Один из столбов упал на крышу и лобовое стекло припаркованной рядом легковой KIA, а столб потоньше согнуло прямо перед ее передним бампером. Соседней Suzuki повезло.
В Петербург пришел циклон «Зельда». Город накрыло огромной воронкообразной тучей и ливнем. Следите за погодной красотой в безопасности вместе с «Фонтанкой».