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    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

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    Флагштоком по лбу. Столбы на парковке ТРК на проспекте Культуры не вынесли буйства погоды

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    Под гнетом непогоды 12 июля на севере Петербурга сломались металлические столбы. Один упал прямо на машину.

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    На парковке ТРК «Парк Хаус» на проспекте Культуры ветер поломал металлические флагштоки, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Виктория. Один из столбов упал на крышу и лобовое стекло припаркованной рядом легковой KIA, а столб потоньше согнуло прямо перед ее передним бампером. Соседней Suzuki повезло.

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    В Петербург пришел циклон «Зельда». Город накрыло огромной воронкообразной тучей и ливнем. Следите за погодной красотой в безопасности вместе с «Фонтанкой».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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