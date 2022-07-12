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    Аномальный шипастый град выпал в Ленобласти

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    «Зельда» принесла очень крупный град не только в Новгородскую область, но и в Ленинградскую.

    Градины размером с голубиное яйцо побили посадки в селе Посадников Остров под Киришами ночью 12 июля. Фотографией делится читатель «Фонтанки» Григорий. Некоторые градины шарообразные, другие шипастые.

    Фото: Григорий Журавлев
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    Циклон «Зельда» вечером 11 июля пришёл в Петербург и соседние регионы. Мощная гроза задела город краем, основной удар пришёлся на Шлиссельбург, где тоже был град. Самые впечатляющие фотографии града показали жители Новгородской области. Сегодня в Петербурге ливни, грозы и град ожидаются во второй половине дня. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Сейчас грозы наблюдаются к востоку от Ленобласти.

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    Фото: Григорий Журавлев

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