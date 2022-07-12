Посмотрите на мощное конвективное облако, которое высыпало на Шлиссельбург град, а на Петербург вылило 20 мм воды

Об ухудшении погоды в Петербурге предупреждает и городское ГУ МЧС, и главный синоптик Александр Колесов. Вечером он советует сидеть дома.

В своём телеграм-канале 12 июля Колесов показал «мощное конвективное облако», которое подошло к городу вчера вечером. Но нам повезло.

«Все опасные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом. Наблюдений там нет, но от локатора ничего не скрыть. Там отмечались интенсивные ливни, град и даже были шквалистые усиления ветра. Град уже показали, на фото сантиметра 3–4 есть. В Санкт-Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя», — рассказывает Колесов.

Сейчас в городе, как и вчера, затишье перед бурей на фоне прогрева до 30 градусов.



«Но вечером холодный фронт проходит через Ленинградскую область, начиная с южных районов. Всё повторяется опять, ливни и грозы, град и шквалы. Конечно, всё пойдет локально и где точно будет — не предсказать. Поэтому лучше вечером быть уже дома, а не гулять лишний раз», — советует главный синоптик.



Циклон «Зельда» дошел до Ленинградской области вечером 11 июля. В Петербурге ночью гремела гроза. В Новгородской области выпал аномально крупный град, некоторые градины были размером с пол-ладони. Утром 12 июля в Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

