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    «Зельда» вылила на Петербург больше четверти июльской нормы осадков

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    За сутки в городе выпало 22 мм дождя.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Посетившая нас «Зельда» оказалась на редкость плаксивой.

    «За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 22 мм осадков, что составляет чуть более четверти (27%) от месячной нормы июля», — сообщает 13 июля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Циклон пришёл в Петербург и Ленобласть вечером 11 июля. Первая пробная гроза, с пугающими асператусами, молниями, а кое-где и аномально крупным градом, разразилась той же ночью, а вторая — ближе к вечеру вторника, 12 июля (смотрите страшно красивое видео). Гроза хоть и была довольно короткой, успела уронить несколько деревьев, оставить людей без света и поджечь дорожку. Подробности — в трансляции «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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