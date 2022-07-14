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    Погода в Петербурге испортится, виновата «Барбара»

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    Дожди вернутся в Петербург уже сегодня, и в ближайшие дни будет холодать.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля днём возможны кратковременные дожди, местами гроза.

    Погоду в регионе определяет североатлантический циклон с центром над Ботническим заливом, который немецкие метеорологи назвали «Барбара» (Barbara), — он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24 градуса. Ветер южный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — предсказывает Леус.

    В пятницу тоже ожидаются кратковременные дожди, гроза и 19–21 градус. А в субботу станет ещё холоднее — не больше 20 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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