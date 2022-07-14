Погода в Петербурге испортится, виновата «Барбара»

Дожди вернутся в Петербург уже сегодня, и в ближайшие дни будет холодать.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля днём возможны кратковременные дожди, местами гроза.
Погоду в регионе определяет североатлантический циклон с центром над Ботническим заливом, который немецкие метеорологи назвали «Барбара» (Barbara), — он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24 градуса. Ветер южный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — предсказывает Леус.
В пятницу тоже ожидаются кратковременные дожди, гроза и 19–21 градус. А в субботу станет ещё холоднее — не больше 20 градусов.