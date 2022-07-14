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    «Барбара» обрушила на Петербург треть от нормы осадков. Водоканал показал, как пытается это проглотить

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    В северных районах Петербурга прошёл сверхрасчётный ливень. За час в городе выпало больше трети от месячной нормы осадков, системы водоотведения исправны, но справляются не везде.

    Водоканал

    Как сообщили в Водоканале, треть от нормы осадков на город вылилась с двух до трёх часов дня 14 июля. Больше всех мокли Калининский и Выборгский районы — там за двадцать минут зафиксировали 17,7 мм воды при норме в 7,2 мм.

    «Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды», — рассказывают в пресс-службе предприятия.

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    Если через 15 — 20 минут после окончания дождя улицы продолжают напоминать венецианские каналы, на помощь канализации приходят специализированные бригады с откачивающей техникой. На видео Водоканала, судя по всему, пример того, как сотрудники помогают воде уходить.

    перекрёсток Художников и Сикейроса

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