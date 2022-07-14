«Барбара» обрушила на Петербург треть от нормы осадков. Водоканал показал, как пытается это проглотить

В северных районах Петербурга прошёл сверхрасчётный ливень. За час в городе выпало больше трети от месячной нормы осадков, системы водоотведения исправны, но справляются не везде.
Водоканал
Как сообщили в Водоканале, треть от нормы осадков на город вылилась с двух до трёх часов дня 14 июля. Больше всех мокли Калининский и Выборгский районы — там за двадцать минут зафиксировали 17,7 мм воды при норме в 7,2 мм.
«Система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды», — рассказывают в пресс-службе предприятия.
Если через 15 — 20 минут после окончания дождя улицы продолжают напоминать венецианские каналы, на помощь канализации приходят специализированные бригады с откачивающей техникой. На видео Водоканала, судя по всему, пример того, как сотрудники помогают воде уходить.
перекрёсток Художников и Сикейроса
читатель «Фонтанки» Кирилл
Читатели тем временем показывают, как на перекрёстке Художников и Сикейроса автомобили и автобусы форсируют дождевые реки.
проспект Энгельса
читательница Анна
С проспекта Энгельса шлют заплыв на «Хёндэ Солярис». Брод ищет жительница Васильевского острова. «В том году у нас ремонтировали и перекладывали мостовую. Смотрите, по колено», — рассказывает она.
Биржевой переулок В.О.
читательница Ирина
Сегодня в Петербурге погодой правит циклон «Барбара», https://www.fontanka.ru/2022/07/14/71488013/ в городе объявлен «желтый» уровень опасности.