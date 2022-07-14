Север Петербурга поплыл: машины рассекают волны, пешеходы снимают обувь

«Барбара» налила воды на севере Петербурга, превратив дороги в реки. Автомобили едут по ним, как катера, а для пешеходов перейти проезжую часть стало задачей непростой.

Ливень затопил проезжую часть на проспекте Энгельса, сообщает «Фонтанке» читатель Гарри. В районе дома 150 автомобили поднимают фонтаны воды, рассекая большую лужу. О потопе пишут и с Северного проспекта.

На перекрестке проспекта Энгельса с проспектом Луначарского дорогу залило еще основательнее: некоторым легковым машинам вода достигает днища, рассказывают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» .

Улица Шостаковича стала напоминать венецианский канал, пишет читательница Валентина. А пешеходный переход у «Гранд Каньона» превратился в испытание и для водителей, и для пешеходов. Кто-то выбирает разуться и перейти босиком, а кто-то не гнушается замочить носки и обувь, бредя по щиколотку в воде. Детей переносят на руках.

«Моря и океаны» разлились и на проспекте Художников. Очевидица Катя показала, как машины «плывут» под все прибывающей водой.

У дома 93 по проспекту Энгельса море разлилось и во дворе. Некоторым припаркованным машинам вода уже доходит до середины колеса. Водитель черной легковушки и вовсе встал на «аварийке» прямо посреди дороги. Возможно, ему не повезло поймать гидроудар. Водителю грузовой «ГАЗели» пришлось аккуратно его объезжать.

Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале Петербурга, за 20 минут в городе выпало 16 мм осадков — это вдвое выше нормы. При сверхрасчетных дождях — более 7,2 мм осадков за 20 минут — система водоотведения не может сразу принять весь объем стоков, и на улицах могут появляться скопления воды, которые через 15–20 минут полностью уходят в систему водоотведения, добавили на предприятии.

Сегодня в Петербурге погодой правит циклон «Барбара», несущий дожди и грозы. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.