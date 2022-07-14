«Барбара» близко: МЧС снова пугает петербуржцев грозами

В ближайшие часы в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.
Главное управление МЧС по Петербургу предупредило жителей и гостей города о вновь надвигающейся на Северную столицу непогоде. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в четверг, 14 июля, в ближайшие 1–3 часа местами ожидаются грозы, сообщили в региональном ведомстве спасателей.
«Фонтанка» писала, что мощная туча уже подошла к Петербургу вплотную. В отдельных районах видно сильный дождь над Финским заливом, а Приморской район уже поливает вовсю.
Напомним, что погоду в регионе сегодня определяет циклон «Барбара», несущий дожди и грозы. Из-за него в Петербурге в ближайшие дни станет заметно прохладнее.