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    «Барбара» близко: МЧС снова пугает петербуржцев грозами

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    В ближайшие часы в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

    Главное управление МЧС по Петербургу предупредило жителей и гостей города о вновь надвигающейся на Северную столицу непогоде. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в четверг, 14 июля, в ближайшие 1–3 часа местами ожидаются грозы, сообщили в региональном ведомстве спасателей.

    Фото: «Яндекс.Погода»
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    «Фонтанка» писала, что мощная туча уже подошла к Петербургу вплотную. В отдельных районах видно сильный дождь над Финским заливом, а Приморской район уже поливает вовсю.

    Напомним, что погоду в регионе сегодня определяет циклон «Барбара», несущий дожди и грозы. Из-за него в Петербурге в ближайшие дни станет заметно прохладнее.

    Фото: «Яндекс.Погода»

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