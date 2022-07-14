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    Сизая туча идёт на Петербург с запада. Где-то уже льёт и гремит

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    Мощная туча подошла к Петербургу вплотную. В отдельных районах видно сильный дождь над Финским заливом, а Приморской район уже поливает вовсю.

    Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
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    «К Санкт-Петербургу уже подходят с запада кратковременные дожди с грозами, так что скоро дойдут и до центра города. Атмосферный фронт проходит через Санкт-Петербург вечером, поэтому в течение дня они будут наблюдаться на всей территории. Но это обычные летние дожди и грозы», — рассказывает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

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    Грозопеленгаторы зафиксировали первую за сегодня грозу.

    Напомним, погоду в регионе сегодня определяет циклон «Барбара», несущий дожди и грозы. Из-за него в Петербурге в ближайшие дни станет заметно прохладнее.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

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