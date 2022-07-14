«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге. На севере заметили град

Петербург настолько великий город, что в одном районе может ярко светить солнце, а в другом идти ливень стеной.
«Град с грозой бьёт 10 минут без остановки в Выборгском районе», — рассказывают горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Смольный на основании данных Росгидрометцентра из-за грозы объявил «жёлтый» уровень опасности — это второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Он будет действовать с 11 часов 15 июля до 22 часов 15 июля.
«Правительство Санкт Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — подчёркивается в сообщении.
Ранее ГУ МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды. Сегодня правит бал «Барбара», несущая дожди, грозы и похолодание.