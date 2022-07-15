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    «Самое холодное 15 июля за 25 лет наблюдений». В выходные погода в Петербурге не поправится

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    Погоду в Петербурге определяет край циклона. Горожанам могут понадобится зонтики и даже лёгкие куртки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июля в городе ожидаются кратковременные дожди, днём местами гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Воздух прогреется до 19–21 градуса.

    Город сегодня останется на периферии циклона, в зоне влажных и довольно холодных воздушных масс, что означает облачную с прояснениями погоду и температурный фон на пару градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    «Сегодня будет самое холодное 15 июля за 25 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет +18 градусов», — обещает «Яндекс.Погода».

    По данным сервиса, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от 12 градусов ночью до 24 днём. Самое холодное 15 июля выдалось в 1995 году, плюс 9 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 33.

    В выходные, по прогнозу СЗ УГМС, также ожидаются небольшие дожди, в воскресенье в отдельных районах грозы. Завтра максимум 20 градусов, 17 июля — 19–21 градус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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