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    Граница открылась, постановление опубликовано

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    Постановление, открывающее границы России на выезд, опубликовано

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    Постановление, согласно которому россияне смогут выехать за границу, появилось на официальном портале правовых актов. Оно отменяет введенные ранее ограничения. Юридически это означает, что жители Петербурга и другие россияне теперь могут выехать в Финляндию и Эстонию.

    Документ называется «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». Среди этих актов — распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещало въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ). Постановление вступает в силу 15 июля.

    Теперь туристам можно ехать в Финляндию и Эстонию без «специальных оснований». Ранее правительство обещало отменить ограничения с 15 июля. Тех туристов, которые поехали ночью и рано утром, разворачивали на границе.

    15 июля Россия должна была начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения: от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Всё самое главное — в одном материале.

    Если вы пересекали границу сегодня или пытались это сделать, напишите, пожалуйста, на mail@fontanka.ru или в наш чат-бот в Telegram.

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