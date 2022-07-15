Постановление, открывающее границы России на выезд, опубликовано

Постановление, согласно которому россияне смогут выехать за границу, появилось на официальном портале правовых актов. Оно отменяет введенные ранее ограничения. Юридически это означает, что жители Петербурга и другие россияне теперь могут выехать в Финляндию и Эстонию.

Документ называется «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». Среди этих актов — распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (запрещало въезд в РФ иностранцев, кроме списка исключений) и от 27 марта 2020 года № 763-р (ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ). Постановление вступает в силу 15 июля.