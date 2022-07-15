Постановление, открывающее границы России на выезд, опубликовано

Постановление, согласно которому россияне смогут выехать за границу, появилось на официальном портале правовых актов. Оно отменяет введенные ранее ограничения. Юридически это означает, что жители Петербурга и другие россияне теперь могут выехать в Финляндию и Эстонию.
Документ называется «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». Среди этих актов — распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года
Теперь туристам можно ехать в Финляндию и Эстонию без «специальных оснований». Ранее правительство обещало отменить ограничения с 15 июля. Тех туристов, которые поехали ночью и рано утром, разворачивали на границе.