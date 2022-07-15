В США поддержали ограничения на передачу Турции истребителей F-16

Поправка к оборонному бюджету принята палатой представителей США. Она усложняет передачу Турции истребителей F-16, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Reuters.



В качестве причины блокировки называется отсутствие гарантий того, что турецкая сторона не будет использовать американские истребители для вторжения в воздушное пространство Греции. «За» дополнительные условия выступили 244 представителя палаты, против – 179.

При этом, палате представителей предстоит проголосовать за оборонный бюджет. Согласно проекту, он составит 850 млрд долларов. Сначала свою версию утвердит Сенат, после – обе палаты должны будут договориться о консолидированной версии.