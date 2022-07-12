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    Оспа обезьян

    Заподозрили обезьянью оспу, когда покрылся «ветряночной» сыпью. Как у первого пациента в РФ обнаружили новый вирус

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    Молодой человек, вернувшийся на прошлой неделе из Португалии с обезьяньей оспой, закрыл 12 июля на полдня Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. «Фонтанка» выяснила, как обезьянья оспа прибыла в Петербург.

    Служба Роспотребнадзора вчера до 15:00 занималась дезинфекцией помещений Центра СПИД, которые посещал пациент, инфицированный оспой обезьян. Контактировавшие с молодым человеком сотрудники центра обследовались. Пациенты в это время стояли во дворе — центр был закрыт, некоторым через окно выдавали рецепты и таблетки. Об этом они рассказали «Фонтанке». По не подтвержденной пока информации, такие же дезинфекционные мероприятия проводились в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, молодой человек обращался за помощью и туда — так плохо себя чувствовал.

    Он вернулся из поездки в Португалию в начале июля с плохим самочувствием. Поскольку состоит на учете в петербургском Центре СПИД, к своим врачам и пришел на обследование в минувший четверг — 7 июля. Сдал анализы на разные исследования, кроме обезьяньей оспы. А за результатами пришел уже с сыпью, похожей на ветряночную (везикулезную).

    Тут специалисты центра сопоставили сыпь с поездкой в Португалию, в которой обезьянья оспа уже зарегистрирована. Молодого человека госпитализировали в Городскую инфекционную больницу им. Боткина. Результаты анализов подтвердили инфицирование оспой обезьян.

    Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, сейчас самочувствие пациента нормальное, болезнь протекает в легкой форме.

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