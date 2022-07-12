Заподозрили обезьянью оспу, когда покрылся «ветряночной» сыпью. Как у первого пациента в РФ обнаружили новый вирус

Молодой человек, вернувшийся на прошлой неделе из Португалии с обезьяньей оспой, закрыл 12 июля на полдня Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. «Фонтанка» выяснила, как обезьянья оспа прибыла в Петербург.

Служба Роспотребнадзора вчера до 15:00 занималась дезинфекцией помещений Центра СПИД, которые посещал пациент, инфицированный оспой обезьян . Контактировавшие с молодым человеком сотрудники центра обследовались. Пациенты в это время стояли во дворе — центр был закрыт, некоторым через окно выдавали рецепты и таблетки. Об этом они рассказали «Фонтанке». По не подтвержденной пока информации, такие же дезинфекционные мероприятия проводились в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, молодой человек обращался за помощью и туда — так плохо себя чувствовал.

Он вернулся из поездки в Португалию в начале июля с плохим самочувствием. Поскольку состоит на учете в петербургском Центре СПИД, к своим врачам и пришел на обследование в минувший четверг — 7 июля. Сдал анализы на разные исследования, кроме обезьяньей оспы. А за результатами пришел уже с сыпью, похожей на ветряночную (везикулезную).

