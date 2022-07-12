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    Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге

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    В подозрительной сыпи, которая появилась у петербуржца, вернувшегося из Европы, не сразу выявили оспу обезьян.

    Житель Фрунзенского района обращался в два медучреждения Петербурга до того, как у него заподозрили новый вирус, стало известно «Фонтанке» 12 июля.

    По предварительной информации, молодой человек недавно вернулся из Португалии.

    Сейчас заболевшего наблюдают в инфекционной больнице имени Боткина. Болезнь, как писала «Фонтанка» со ссылкой на Роспотребнадзор РФ, протекает в легкой форме.

    Все места, особенно медучреждения, где он побывал после возвращения, уже обработали. Круг лиц, с которыми он встречался, установлен, сейчас их проверяют.

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