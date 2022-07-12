Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге

В подозрительной сыпи, которая появилась у петербуржца, вернувшегося из Европы, не сразу выявили оспу обезьян.
Житель Фрунзенского района обращался в два медучреждения Петербурга до того, как у него заподозрили новый вирус, стало известно «Фонтанке» 12 июля.
По предварительной информации, молодой человек недавно вернулся из Португалии.
Сейчас заболевшего наблюдают в инфекционной больнице имени Боткина. Болезнь, как писала «Фонтанка» со ссылкой на Роспотребнадзор РФ, протекает в легкой форме.
Все места, особенно медучреждения, где он побывал после возвращения, уже обработали. Круг лиц, с которыми он встречался, установлен, сейчас их проверяют.