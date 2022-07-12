Оспа обезьян пришла в Россию

По предварительной информации, заболевший прибыл в страну из Европы.

Первый случай оспы обезьян подтверждён в России, сообщают 12 июля СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство 12 июля, в медицинское учреждение обратился молодой человек, который вернулся из поездки в Европу. У него нашли характерную сыпь.



Заболевшего перевезли в инфекционный стационар и изолировали. Болезнь у него потекает в легкой форме. Угрозы для жизни нет.



В ведомстве отмечают, что в квартире он жил один, а круг его контактов после возвращения был ограничен. Сейчас всех, с кем он общался после отпуска в Европе, проверяют.

