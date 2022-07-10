Полиция рассказала подробности про стрелка-«невидимку» из Ленобласти

Подозреваемый в стрельбе по людям из леса работает уборщиком и живет в Купчино. Об этом вечером 10 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу.
По данным ведомства, мужчине 27 лет. Он был задержан во дворе одного из домов по Будапештской улице, где живет с бабушкой. Брат подозреваемого живет в Лесколово. Именно к нему и приезжал погостить стрелок.
У подозреваемого мужчины уже изъяли винтовку Hatsan flash калибра 6,35 миллиметра. В полиции отмечают, что задержанный собирался бороться с наркоманами. Мужчина решил, что они собираются как раз в районе озер.
Напомним, что о задержании стало известно 10 июля. Накануне в полицию поступила информация о ранении отдыхавшего на берегу Лемболовского озера мужчины. Он пошел купаться, когда услышал хлопок и почувствовал резкую боль.
3 июля выстрел в том же районе закончился трагедией: погиб мужчина.