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    Полиция рассказала подробности про стрелка-«невидимку» из Ленобласти

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    4 комментария

    Подозреваемый в стрельбе по людям из леса работает уборщиком и живет в Купчино. Об этом вечером 10 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу.

    По данным ведомства, мужчине 27 лет. Он был задержан во дворе одного из домов по Будапештской улице, где живет с бабушкой. Брат подозреваемого живет в Лесколово. Именно к нему и приезжал погостить стрелок.

    У подозреваемого мужчины уже изъяли винтовку Hatsan flash калибра 6,35 миллиметра. В полиции отмечают, что задержанный собирался бороться с наркоманами. Мужчина решил, что они собираются как раз в районе озер.

    Напомним, что о задержании стало известно 10 июля. Накануне в полицию поступила информация о ранении отдыхавшего на берегу Лемболовского озера мужчины. Он пошел купаться, когда услышал хлопок и почувствовал резкую боль.

    3 июля выстрел в том же районе закончился трагедией: погиб мужчина.

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    Комментарии 4

    AlBerkut10 Июл 2022 в 20:40
    А до этого он же, ночью, из пневматики, с 500 метров уложил цель прямо в сердце? 🤔
    Не, я всё понимаю, но такому снайперу место на чемпионатах мира с олимпийскими играми, ну а в паузах между ними на СВО...
    Если с пневмы так бьёт, то дай такому огнестрел - ни один древний укр не уйдёт 😎
    +0-0
    DH_10 Июл 2022 в 19:51
    т.е. он убил из пневматической винтовки, с энергией до 3 Дж, с дальности 70м...
    +0-0
    Дядя Бо10 Июл 2022 в 19:38
    "задержанный собирался бороться с наркоманами. Мужчина решил, что они собираются как раз в районе озер".
    Так он из "грома", либо сочувствующий.
    +0-0
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