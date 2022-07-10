Убил и ранил. Полиция задержала лесного «невидимку», стрелявшего у озёр в Васкелово

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве отдыхающего и ранении ещё одного человека.
По данным 47news, в нападении на двух отдыхающих подозревают 27-летнего жителя Петербурга.
Мужчину подозревают в причастности к двум эпизодам стрельбы в Васкелово. Последний произошёл накануне. В ночь на 9 июля в полиции стало известно о ранении 32-летнего жителя Никольского на берегу Лемболовского озера. Боль в спине он почувствовал после громкого хлопка. Пострадавшему потребовалась операция.
Первое ЧП произошло на берегу озера Гупуярви неделей ранее. Там был застрелен 33-летний мужчина. Он погиб на глазах у друзей: компания услышала похожий на выстрел звук, а потом их друг упал замертво. Неподалеку в лесу видели человека в камуфляже.