    Пробки

    2/10

    usd61.27eur62.05
    Едем к ним — что нужно знатьСписок запрещённыхКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Убил и ранил. Полиция задержала лесного «невидимку», стрелявшего у озёр в Васкелово

    24537
    6 комментариев

    В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве отдыхающего и ранении ещё одного человека.

    По данным 47news, в нападении на двух отдыхающих подозревают 27-летнего жителя Петербурга.

    Мужчину подозревают в причастности к двум эпизодам стрельбы в Васкелово. Последний произошёл накануне. В ночь на 9 июля в полиции стало известно о ранении 32-летнего жителя Никольского на берегу Лемболовского озера. Боль в спине он почувствовал после громкого хлопка. Пострадавшему потребовалась операция.

    Первое ЧП произошло на берегу озера Гупуярви неделей ранее. Там был застрелен 33-летний мужчина. Он погиб на глазах у друзей: компания услышала похожий на выстрел звук, а потом их друг упал замертво. Неподалеку в лесу видели человека в камуфляже.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    27581205210 Июл 2022 в 19:08
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш..е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-1
    VKuser8677119610 Июл 2022 в 18:15
    Первого попавшегося наркошу схватили и рады.
    +0-0
    Глеб 23310 Июл 2022 в 17:37
    Бог подаст. Ему номер карты пошли.
    +5-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close