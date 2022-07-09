У озёр в Васкелово снова стрелял «невидимка». Раненый жив, стрелок как в воду канул

Через неделю после гибели петербуржца, которого сразил выстрел из леса, во Всеволожском районе Ленинградской области снова ранен отдыхающий. Следствие и полиция ищут стрелка и анализируют совпадения.
Пулю в спину получил 32-летний житель Никольского во время ночного купания в Лемболовском озере у деревни Васкелово, сообщает 47news 9 июля. К воде он ушёл с подругой, по пути никого подозрительного не встречали. Дальше — хлопок и резкая боль в районе позвоночника.
За несколько минут до случившегося разговор с незнакомцем был у компании, от которой отошёл пострадавший. Его друзья рассказали полицейским, что коротко стриженный нетрезвый мужчина с белой повязкой на голове интересовался у них покупкой алкоголя. С его слов, у озера он также отдыхал с приятелями.
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Жителя Никольского доставили в больницу и прооперировали. По предварительным данным, пуля задела позвоночник.
Всеволожским отделом СК Ленобласти решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Следователи пока не исключают, что отдыхающего случайным выстрелом мог ранить охотник — южная часть Лемболовского озера входит в Лемболовское охотничье хозяйство.
Рассматривают также версию о том, что к случившемуся причастен тот же преступник, который неделю назад застрелил петербуржца у озера Гупуярви. Его компания отдыхала на берегу, когда из леса раздался выстрел, и мужчина упал как подкошенный. Тогда среди деревьев заметили человека в камуфляже.