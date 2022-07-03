Таинственная смерть в Васкелово: петербуржца сразил выстрел из леса

Уголовное дело по статье «убийство» возбудил СК по Ленобласти после того, как на берегу озера Гупуярви в деревне Васкелово было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь.

33-летний технический директор одной из петербургских фирм отдыхал в компании друзей в ночь с 1 на 2 июля, сообщает 3 июля издание 47news.



Компания стояла на берегу озера, когда из леса раздался выстрел, и их друг упал, как подкошенный.

