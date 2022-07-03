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    Таинственная смерть в Васкелово: петербуржца сразил выстрел из леса

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    10 комментариев

    Уголовное дело по статье «убийство» возбудил СК по Ленобласти после того, как на берегу озера Гупуярви в деревне Васкелово было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь.

    33-летний технический директор одной из петербургских фирм отдыхал в компании друзей в ночь с 1 на 2 июля, сообщает 3 июля издание 47news.

    Компания стояла на берегу озера, когда из леса раздался выстрел, и их друг упал, как подкошенный.

    Как установили эксперты, выстрел был произведен с расстояния примерно 500 метров из малокалиберного ружья. До этого компания видела среди деревьев мужчину в камуфляже.

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    Комментарии 10

    Денеб03 Июл 2022 в 17:03
    Партизаны?
    +0-0
    AlBerkut03 Июл 2022 в 17:02
    Да, а что такое за зверь 'мелкокалиберное ружьё'? На русском языке принято ружьём называть гладкоствол, а нарезное (длинноствол гражданский) винтовкой/карабином.
    Ну и мелкаха мелкахе рознь. Если 22lr эт фигня разве что для спортивной стрельбы либо куропаток/белок бить, то 243win это уже серьёзная штучка, мощнее и убойнее 5.45*39, хотя всё это в мелком калибре....
    +0-0
    TigerOld03 Июл 2022 в 15:27
    ну 90е же у нас прошли, а так новости, почти каждый день публикуют.... "Эта проблема не стоит даже внимания" , хорошая фраза, ее нужно как мантру произносить каждый день и все наладится у нас
    +1-0
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