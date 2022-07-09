В отпуск с питомцем: как перевозить, где останавливаться, какие документы оформлять? Подробный гайд

Для многих питомцев дорога во время путешествия — стресс, но зато у них есть возможность быть на курорте вместе с хозяевами Фото: Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Многим владельцам домашних животных знакома ситуация, когда перед отпуском приходится обзванивать родственников и друзей с просьбой взять к себе их любимца на пару недель. Есть, конечно, вариант найти хорошую гостиницу для животных, но многие хозяева всё равно переживают, будет ли питомцу там хорошо.

Но ведь можно не оставлять любимца дома: авиа и ж/д компании предоставляют услуги перевозки животных, так что вы можете взять собаку или кошку с собой.



Как путешествовать с животными в поезде

Билеты и цены



Для того чтобы перевозить питомца в поезде дальнего следования РЖД, билет понадобится не только вам, но и четвероногому другу. Билеты для перевозки животного можно купить как в кассе на вокзале, так и онлайн. Стоимость зависит от направления, класса обслуживания и дальности поездки. Например, отправиться из Москвы в Питер с кошкой на обычном, не скоростном поезде, можно примерно за 500 рублей.

Правила перевозки

Один человек может провезти не более двух питомцев. Мелкие животные должны путешествовать в специальных клетках или контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Если ваша собака не поместится в такую клетку, по правилам РЖД она относится к крупным животным и может ехать без переноски, но обязательно в наморднике и с поводком. Учтите, что крупной собаке нужно отдельное место, и перевозить ее можно в купе, но не в плацкарте.



Во время путешествия в поезде владельцы собак и кошек должны обеспечить соблюдение чистоты в вагоне. Поэтому заранее покормите и выгуляйте животное и возьмите с собой всё необходимое — воду, еду, салфетки и одноразовые пеленки.

Кроме того, в РЖД доступна услуга перевозки питомца без сопровождения. В течение всей поездки животное будет находиться в багажном купе в клетке под присмотром проводников. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку с водой, корм и игрушку.

Документы



Если вы едете по России, оформлять для питомца ветпаспорт и делать прививки не нужно. Международные поезда сейчас не ходят, так что за рубеж — с питомцем и без него — вы сможете отправиться только на самолете.



Как перевозить животных в самолете

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Билеты и цены

При перевозке в самолете животное считается багажом, так что ему нужен не отдельный билет, как в поезде, а багажное место. Перевозка животного не включается в норму бесплатного провоза и оплачивается как нестандартный багаж. Тарифы различаются в зависимости от авиакомпании и дальности полета. Например, S7 довезет вашу собаку или кошку из Москвы до Санкт-Петербурга за 2500 рублей, а до Новосибирска — за 3500.



Правила перевозки

Правила провоза животных различаются у разных авиакомпаний, поэтому первое, что вам нужно сделать — выяснить в службе поддержки или на сайте вашей авиакомпании все требования.

Во всех авиакомпаниях есть квоты на перевозку животных на рейсе, и, если на нужный вам рейс уже зарегистрировано максимальное количество питомцев, взять с собой собаку или кошку не получится. Поэтому забронировать багажное место для питомца лучше заранее.

Где полетит животное — также зависит от правил конкретной авиакомпании. Обычно небольших питомцев разрешают брать в салон, но кого считать «небольшим» — решает авиакомпания-перевозчик. «Аэрофлот» разрешает провозить животных, масса которых вместе с клеткой или переноской не превышает 8 килограммов. У «Ютэйр» и Alitalia эта норма составляет 10 кг.



У S7, как принято считать, одни из самых благоприятных условий перевозки животных. В салон можно взять переноску-контейнер, размеры которой не больше 55 х 40 х 40 см. Располагаться переноска такого размера будет на соседнем кресле, что позволяет увеличить ее возможный размер (в других авиакомпаниях в салоне можно провозить только контейнер, помещающийся под сиденьем).



Уральские авиалинии установили более строгие ограничения: 45 x 35 x 25 см, клетка может размещаться как под креслом, так и по указанию бортпроводника — на сиденье.



Размер клетки / контейнера обязательно должен позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.

Животные, не помещающиеся в переноски такого размера, летят в багажном отделении.

Багажное отделение — гораздо менее комфортное место для животного. Несмотря на то что в самолетах, предполагающих перевозку животных, оно отапливается, нередки случаи, когда хозяева по прибытии замечали, что вода в поилке у собаки покрылась коркой льда. Иногда при неосторожной погрузке или разгрузке контейнеры и животные внутри могут пострадать.

Советуем перед тем, как отправиться с питомцем в путешествие, почитать отзывы клиентов выбранной авиакомпании, которые также брали с собой животных.

Также обратите внимание, что некоторых животных самолетом перевозить нельзя. Вас не пустят на рейс, если вы летите с котятами или щенками, которым не исполнилось 8 недель, поскольку у них высок риск обезвоживания во время полета. Некоторые авиакомпании также не принимают на борт животных брахицефальной породы: бульдогов, мопсов, пекинесов, а из кошек — персидских, гималайских, британских и других пород.



Документы

При перелете питомцу обязательно нужен ветеринарный паспорт с отметками о прививках за определенный срок (какими — зависит от авиакомпании и направления рейса). Для международных рейсов еще понадобится международный сертификат формы 5А. В любом случае полный перечень необходимых документов нужно узнавать в конкретной авиакомпании, а также уточнить информацию в консульстве страны, в которую вы ввозите животное.

Дело в том, что в разных странах установлены разные требования по ввозу животных. Например, в Китае все животные по умолчанию должны пройти карантин, срок которого составляет от 2 недель до 30 дней, а в Великобританию ввозить питомцев можно только рейсами British Airways, и по прибытии животное также помещается на карантин.



Как остановиться с животными в гостинице Во многих агрегаторах поиска отелей можно в фильтрах поставить галочку «Допускается размещение с животными». После этого выбирайте подходящую вам гостиницу. Учитывайте, что проживание питомца в большинстве отелей нужно оплатить отдельно.



Дальше нужно связаться с администратором отеля, сообщить, что вы приедете с животным. Заодно уточните правила проживания животных в номерах, они могут различаться в разных гостиницах. Лучше накануне приезда на всякий случай еще раз позвонить или написать в отель и напомнить, что с вами будет питомец.

При заселении могут попросить предъявить ветеринарный паспорт животного, в котором проставлены отметки о прививках. Об этом тоже лучше узнать заранее.