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    Вроде тепло и спокойно, но в атмосфере всё по-другому. Колесов рассказал о далёкой угрозе

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    Погода не всегда то, чем кажется. О её коварстве и угрозах, которые (будем надеяться) пройдут мимо, пишет 6 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Вроде всё хорошо в нашем регионе, тепло и спокойно. Но в атмосфере всё по-другому. И иногда спокойная ситуация преподносит сюрпризы. Такими (сложными по погоде) намечаются стать предстоящая ночь и завтрашний день. Сразу скажу, Санкт-Петербург останется на границе осадков, дождь будет, но не значительный. А вот Псковская, особенно Новгородская область и восточные районы Ленинградской области предстоящей ночью попадают под влияние небольшого циклона, формирующегося из атмосферной волны, расположенной сегодня над территорией Беларуси. Циклон будет смещаться на северо-восток к Онежскому озеру и на своем пути поливать дождями всю территорию», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Предстоящей ночью, по его словам, сильные дожди пройдут в восточных районах Ленинградской области, на востоке и юге Псковской и в Новгородской области. Местами это будут «очень сильные дожди», на востоке возможны ливни и грозы.

    А уже завтра циклон уйдет из наших краев, и опять будет спокойно, резюмирует синоптик.

    «Фонтанка» уже писала о влиянии небольшого, но активного циклона на погоду в Петербурге. При этом температура сохраняется на уровне 22–24 градусов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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