Вроде тепло и спокойно, но в атмосфере всё по-другому. Колесов рассказал о далёкой угрозе

Погода не всегда то, чем кажется. О её коварстве и угрозах, которые (будем надеяться) пройдут мимо, пишет 6 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Вроде всё хорошо в нашем регионе, тепло и спокойно. Но в атмосфере всё по-другому. И иногда спокойная ситуация преподносит сюрпризы. Такими (сложными по погоде) намечаются стать предстоящая ночь и завтрашний день. Сразу скажу, Санкт-Петербург останется на границе осадков, дождь будет, но не значительный. А вот Псковская, особенно Новгородская область и восточные районы Ленинградской области предстоящей ночью попадают под влияние небольшого циклона, формирующегося из атмосферной волны, расположенной сегодня над территорией Беларуси. Циклон будет смещаться на северо-восток к Онежскому озеру и на своем пути поливать дождями всю территорию», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

