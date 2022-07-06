Погоду в Петербурге создаёт маленький, но сильный циклон

Температура в Петербурге утвердилась в нормальных значениях, и в ближайшие три дня она будет примерно такой же. Разбавить тепло в среду могут дождики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июля в городе местами возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура +22...+24 градуса.
Петербург находится на периферии циклона, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием небольшого, но активного циклона, приближающегося с юга. При переменной облачности в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а на территории области кратковременные дожди местами пройдут. Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — пишет Леус в своём телеграм-канале.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 6 июля в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 12 до 23 градусов в течение суток, напоминает «Яндекс». Самое холодное 6 июля выдалось в 1992 году, плюс 7 днём, а самое тёплое — в 1999 году, 31 градус.
В четверг местами возможны кратковременные дожди, а в пятницу — уже без существенных осадков.