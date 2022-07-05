В бассейне элитного поселка под Выборгом нашли тело директора компании — подрядчика «Газпрома»

Следственный комитет Ленобласти устанавливает обстоятельства гибели 61-летнего жителя Петербурга Юрия Воронова, который является учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг». Его тело нашли в бассейне элитного коттеджного поселка «Морские террасы» в Песках.
Экстренные службы на улицу Розовых Закатов вызвали накануне около часа дня, сообщает 5 июля издание 47news. Сотрудники полиции нашли мертвого мужчину, а рядом пистолет Grand Power. На дне бассейна валялись несколько стреляных гильз.
Супруга бизнесмена, чья фирма специализировалась в том числе на подрядах «Газпрома» в Арктике, рассказала полиции, что мужчина около двух недель злоупотреблял спиртным, а 1 июля уехал за город. Женщина уточнила, что пить муж начал якобы из-за того, что потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами.
Издание уточняет, что в 2020-м году «Астра-Шиппинг» показала убыток 95 млн, в 2021-м — 65 млн.
По факту гибели бизнесмена проводится проверка.